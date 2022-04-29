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Дептранс сообщил о временном изменении маршрута № С15

Араз Салехов
Город
Дептранс сообщил о временном изменении маршрута № С15
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 1-я Напрудная улица, 15 Карта всех событий

Временное изменение автобусного маршрута № С15 произойдет в связи с ремонтом поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 30 апреля в связи с ремонтом поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице временно меняется трасса движения маршрута № С15, — говорится в сообщении.

Дептранс сообщил о временном изменении маршрута № С15 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, вместо улицы Коминтерна автобусный маршрут поедет по Изумрудной улице в обоих направлениях. При этом горожанам также предлагают воспользоваться маршрутами № 176 и 185 для проезда к станции метро «Свиблово», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, в Москве собираются перекрыть движение машин на участке проезда Девичьего Поля из-за подготовки к Параду Победы. Планируется, что перекрытие произойдет 4, 5 и 6 мая с 07:00 до 10:00.

При этом в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда, поскольку там планируются строительные работы по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

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