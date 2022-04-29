Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

На участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» с 30 апреля по 9 мая не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 29 апреля.

— Ограничения будут действовать в выходные и праздники, когда метро пользуются меньше людей, будут работать около 200 автобусов-гармошек «КМ». Закрытие нужно для создания пересадки на БКЛ — благодаря этому почти на треть разгрузится соседняя станция Люблинско-Дмитровской линии, а весь южный участок салатовой ветки — до 15 процентов, — пояснил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона пассажиров смогут экономить при поездках до 45 минут, а на радиальных линиях метро и Кольцевой ветке станет свободнее на четверть.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На официальном сайте мэра Москвы также добавили, что с 29 апреля по 9 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменит схему движения транспорта в пяти районах на юго-востоке столицы. Это будет сделано для того, чтобы автобусы «КМ» ходили без задержек. В департаменте транспорта города рекомендовали в эти дни выбирать альтернативные пути маршрутов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заключил, что после ввода в эксплуатацию станции «Печатники» и открытия всей БКЛ на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов.

28 апреля Бочкарев оценил готовность участка МСД от Павелецкого направления железной дороги.