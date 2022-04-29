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Режим работы ряда автобусов изменится в Москве 30 апреля из-за мотофестиваля

Араз Салехов
Город
Режим работы ряда автобусов изменится в Москве 30 апреля из-за мотофестиваля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Режим работы автобусов поменяется 30 апреля в центре Москвы, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле в связи с проведением мотофестиваля. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 30 апреля с 10:50 до окончания проезда мотоколонны меняются маршруты в центре, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле. Это связано с проведением мотофестиваля, — говорится в сообщении.

Режим работы ряда автобусов изменится в Москве 30 апреля из-за мотофестиваля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, автобус № 207 работать не будет, а автобусы м2, м9 и № 322 будут курсировать на двух участках. Кроме того, у автобусов м32, т54, т18, т56, т65, № 318, 22 будут изменены маршруты. При этом маршруты автобусов м1, Б, м40, № 905, 345, 27 будут укорочены, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что автобус № С15 временно изменит свой маршрут в связи с ремонтом поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице. Так, вместо улицы Коминтерна автобусный маршрут поедет по Изумрудной улице в обоих направлениях. При этом горожанам также предлагают воспользоваться маршрутами № 176 и 185 для проезда к станции метро «Свиблово».

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