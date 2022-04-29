Росгвардия призвала жителей Москвы не носить оружие в майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичное управление Росгвардии предупредило горожан в преддверии майских праздников о запрете на ношение оружия на массовых мероприятиях. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, в связи с чем в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года рекомендуется воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории Москвы, — говорится в сообщении.

При этом в Росгвардии уточнили, что посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, а также нахождение с ним на объектах задействованной инфраструктуры будет исключено, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Дептранс Москвы решил напомнить жителям города основные правила безопасности на проезжей части в связи с ростом числа автомобилей на столичных дорогах и грядущими майскими праздниками.

Так, в ведомстве порекомендовали водителям пристегиваться, не нарушать скоростной режим и не садиться за руль после употребления алкоголя.