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Эксперты рассказали, как не стоит жарить шашлыки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты рассказали, как не стоит жарить шашлыки
Фото: Unsplash

Медики НИИ питания РАМН рассказали, какие правила лучше соблюдать при готовке шашлыка, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для желудка.

— Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты. Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей в большом количестве, — отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов.

Также он добавил, что лучше не мариновать мясо в уксусе и майонезе, так как это сочетание с жиром грозит нанести наибольший вред желудку. В свою очередь руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин порекомендовал любителям шашлыка не пережаривать мясо. Образование черной корки на мясе говорит о том, что образуются соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм человека, передает Пятый канал.

До этого диетолог Елена Соломатина дала советы по приготовлению шашлыков. По ее словам, лучше сделать выбор в пользу рыбы или птицы, а не мяса. Свинина и баранина долго перевариваются, создавая большую нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.

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