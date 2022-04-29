Более 500 экзаменов провели для руководителей управляющих организаций в Москве

Фото: Мосжилинспекция

За время лицензирования в Москве провели более 500 экзаменов для руководителей управляющих организаций. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

— Каждые пять лет лицам, желающим продолжить осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, необходимо подтверждать свой уровень подготовки путем сдачи квалификационного экзамена. Ведь для того чтобы исполнять свои обязанности качественно и эффективно, руководитель должен обладать практическими знаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил глава ведомства Олег Кичиков.

Также он добавил, что с начала года в Москве успешно прошел тестирование и получил аттестаты 141 претендент. Мосжилинспекция бесплатно проводит экзамены, на которые могут одновременно приходить 20 человек.

Во время тестирования следует ответить на 100 вопросов, касающихся деятельности управляющей организации и жилищного законодательства в целом. Для успешного прохождения экзамена нужно ответить правильно на 86 вопросов. За семь лет в столице проведено 542 экзамена и выдано около пяти тысяч квалификационных аттестатов.

27 апреля Мосжилинспекция объяснила горожанам, о чем говорят таблички с латинскими буквами на фасадах домов. Энергоэффективность жилого дома измеряется в эффективном или рациональном использовании его энергоресурсов: систем отопления, вентиляции, освещения и водоснабжения. При этом чем экономнее расходуются ресурсы здания, тем выше его энергоэффективность.