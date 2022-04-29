Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 500 экзаменов провели для руководителей управляющих организаций в Москве

Лейла Алиева
Город
Более 500 экзаменов провели для руководителей управляющих организаций в Москве
Фото: Мосжилинспекция

За время лицензирования в Москве провели более 500 экзаменов для руководителей управляющих организаций. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

— Каждые пять лет лицам, желающим продолжить осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, необходимо подтверждать свой уровень подготовки путем сдачи квалификационного экзамена. Ведь для того чтобы исполнять свои обязанности качественно и эффективно, руководитель должен обладать практическими знаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил глава ведомства Олег Кичиков.

Также он добавил, что с начала года в Москве успешно прошел тестирование и получил аттестаты 141 претендент. Мосжилинспекция бесплатно проводит экзамены, на которые могут одновременно приходить 20 человек.

Во время тестирования следует ответить на 100 вопросов, касающихся деятельности управляющей организации и жилищного законодательства в целом. Для успешного прохождения экзамена нужно ответить правильно на 86 вопросов. За семь лет в столице проведено 542 экзамена и выдано около пяти тысяч квалификационных аттестатов.

27 апреля Мосжилинспекция объяснила горожанам, о чем говорят таблички с латинскими буквами на фасадах домов. Энергоэффективность жилого дома измеряется в эффективном или рациональном использовании его энергоресурсов: систем отопления, вентиляции, освещения и водоснабжения. При этом чем экономнее расходуются ресурсы здания, тем выше его энергоэффективность.

лицензия Мосжилинспекция Экзамены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте