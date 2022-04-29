Документальный фильм о знаменосцах Победы представят в Музее Победы 30 апреля

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 30 апреля, в столичном Музее Победы пройдет закрытый показ документального фильма «Батыры Великой Отечественной Рахимжан Кошкарбаев, Григорий Булатов», который приурочен к 77-й годовщине штурма Рейхстага, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

Картина рассказывает о героях-знаменосцах, которые в числе первых установили над Рейхстагом победные красные флаги. Специальными гостями торжественного мероприятия станут российские актеры Ольга Дроздова, Ольга Будина и Андрей Кайков.

Место проведения показа было выбрано неслучайно — в прошлом году в Музее Победы проходила съемка одного из наиболее важных эпизодов кинофильма.

Документальная лента российского режиссера Константина Харалампидиса и казахского сценариста Константина Маскаева повествует о рядовых героях, имена которых последние 77 лет находились в тени официальной версии о водружении Знамени Победы в Берлине.

В съемках принимали участие дочь и внук Кошкарбаева, а также народный артист Советского Союза Василий Лановой и народный артист России Александр Михайлов. Фильм снят по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Старт показа намечен на 18:00 30 апреля, картина будет показана в Заде Василевский.

Также в преддверии 9 Мая в Музее Победы стартует «Майский фестиваль правильного кино», он будет проходить с 30 апреля по 10 мая.