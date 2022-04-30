В США считают, что России будет нелегко найти новых покупателей для энергоносителей

Фото: shutterstock

Соединенные Штаты считают, что России «будет нелегко» отыскать альтернативных покупателей для своих энергоносителей, а поставки газа в Китай будут значительно затруднены по причине отсутствия необходимой для этого инфраструктуры, заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле в пятницу, 29 апреля.

Как отметил советник американского внешнеполитического ведомства в интервью изданию Financial Times, европейские государства «четко дали понять, что готовы отказаться от российской энергии».

— Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому, — указал Шолле.

Дипломат также подчеркнул, что Вашингтон совместно с представителями Евросоюза в настоящее время прорабатывают вопрос, связанный с устранением любых возможных лазеек в санкциях, которые позволяли бы закупать российский газ. Среди вариантов, рассматриваемых в Госдепе, звучат ужесточение уже имеющихся санкций или введение новых рестрикций против России, пишет РИА Новости.

Накануне, при этом, стало известно, что немецкий концерн Uniper будет по-прежнему платить за российский газ в евро.