Немецкий концерн Uniper продолжит платить России за газ в евро

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Немецкий концерн Uniper будет по-прежнему платить за российский газ в евро. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявили в пресс-службе компании.

— Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Для этого Uniper намерен найти схему, которая будет совместима с западными санкциями и указом президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях. Концерн обсуждает этот вопрос с контрактными партнерами в контакте с немецким правительством.

23 марта Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

27 апреля топ-менеджер немецкой компании Uniper заявил, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям. Он добавил, что возможность такой оплаты рассматривается.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия хочет как можно быстрее отказаться от импорта газа из России. Она отметила, что раньше Берлин допускал ошибки при сотрудничестве с Москвой в области энергетики, однако «прошлого не вернешь».