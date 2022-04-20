В Германии объявили о намерениях полностью отказаться от газа из России

Фото: Pixabay

Германия хочет как можно быстрее отказаться от импорта газа из России. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в среду, 20 апреля.

— Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра, — заявила она.

Она отметила, что раньше Германия допускала ошибки при сотрудничестве с Россией в области энергетики, однако «прошлого не вернешь». До конца этого лета Германия откажется от угля и от половины поставок нефти, а к концу 2022 года прекратит их импорт полностью. Этот процесс проходит в рамках «общей европейской дорожной карты», передает НСН.

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, что диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж не нуждается в российском газе.

По мнению эксперта, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.