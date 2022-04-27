Топ-менеджер немецкой Uniper заявил о возможности оплаты газа в рублях

Фото: Pixabay

Топ-менеджер немецкой компании Uniper заявил, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям. Такое мнение он высказал в среду, 27 апреля.

Он добавил, что возможность такой оплаты рассматривается, передает РИА Новости.

При этом 20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия хочет как можно быстрее отказаться от импорта газа из России. Она отметила, что раньше Германия допускала ошибки при сотрудничестве с РФ в области энергетики, однако «прошлого не вернешь».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.