Террористы убили охранника КПП на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля

Охранник обстрелянного неизвестными контрольно-пропускного пункта у города Ариэль на Западном берегу реки Иордан убит, местные силы безопасности разыскивают двоих радикалов, совершивших атаку, сообщает пресс-служба армии Израиля.

По предварительным данным, два террориста подъехали к КПП на транспортном средстве у въезда в город с западной стороны, застрелили охранника и скрылись в неизвестном направлении, говорится в заявлении военных.

В настоящее время усиленные подразделения местной армии, полицейские, службы безопасности и военной разведки разыскивают атаковавших КПП террористов. Дороги в районе места происшествия перекрыты, пишет РИА Новости.

В мае прошлого года в разных районах Западного берега реки Иордан произошли столкновения с израильской полицией, в которых принимали участие несколько сотен палестинцев. Беспорядкам предшествовали массовые демонстрации.