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Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу
Фото: Reuters

Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу

Анастасия Колоскова

В мире

Столкновения с израильской полицией, в которых принимают участие несколько сотен палестинцев, наблюдаются в разных районах Западного берега реки Иордан. Беспорядкам предшествовали массовые демонстрации.

Ранее стало известно о волнениях, которые произошли у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы начали кидать камни в полицейских. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Со слов представителя полиции, они получили приказ «войти на Храмовую гору для наведения порядка» и обеспечить безопасность людям, не участвующим в столкновениях. Согласно данным палестинского Красного Полумесяца, в беспорядках на территории мечети пострадали 20 палестинцев, еще 14 — на Западном берегу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотни палестинцев в секторе Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем после новостей о перемирии.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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