Жители сектора Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем

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Сотни палестинцев в секторе Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем после новостей о перемирии. Об этом стало известно в пятницу, 21 мая.

— Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения, — заявил заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Тем не менее палестинцы готовы «к любым вариантам» развития событий в регионе, уточнил официальный представитель движения Сами Абу Зухри.

Большое количество фотографий и видео с отмечающими победу палестинцами распространилось в социальных сетях. Во многих населенных пунктах проходят праздничные шествия, автопробеги и устраиваются фейерверки.

Власти Палестины планируют обратиться в Международный уголовный суд для того, чтобы тот расследовал «преступления Израиля, совершенные в отношении палестинцев в секторе Газа», приводит слова премьер-министра страны Мухаммеда Штайе ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Saut Al-Aqsa.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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