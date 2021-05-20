СМИ: Израиль намерен прекратить операцию в секторе Газа

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Власти Израиля сообщили египетскому посреднику о намерении прекратить операцию в секторе Газа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает телеканал Al Jazeera.

Других подробностей не приводится. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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