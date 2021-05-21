Нетаньяху заявил, что армия Израиля была готова войти в сектор Газа

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Армия Израиля была готова войти в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в пятницу, 21 мая.

— Если бы была надобность ввести наземные (войска — прим. «ВМ») в сектор Газа, мы бы это сделали, — рассказал политик.

Стране удалось нанести ХАМАС максимальный ущерб при минимальных потерях, приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Израиль открыл дороги по периметру сектора Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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