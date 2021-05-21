Израиль открыл дороги по периметру сектора Газа

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Израиль снял ограничения на передвижение по дорогам по периметру сектора Газа. Об этом стало известно в пятницу, 21 мая.

До этого полиция запрещала движение по ним из-за опасности обстрела машин со стороны Газы, отмечает телерадиокорпорация Kan.

Ранее сообщалось, что жители сектора Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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