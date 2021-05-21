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Китай планирует предоставить Палестине экстренную гуманитарную помощь
Фото: Pixabay / David Yu

Китай планирует предоставить Палестине экстренную гуманитарную помощь

Иван Юминов

В мире

Китай планирует предоставить Палестине экстренную гуманитарную помощь. Об этом заявил официальный представитель агентства по сотрудничеству в области международного развития страны Тянь Линь в пятницу, 21 мая.

— Правительство Китая 20 мая запустило механизм экстренного реагирования по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь палестинскому правительству и народу справиться с чрезвычайным гуманитарным кризисом и проявить дух международного гуманизма, — приводит слова Линя РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители сектора Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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