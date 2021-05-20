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Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с сектором Газа
Фото: Pixabay

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с сектором Газа

Кирилл Николаев

В мире

Израильский кабинет безопасности одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил 7-й канал израильского телевидения.

Телестанция Sky News Arabia заявила, что движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира. По данным ТАСС, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может начаться в первые часы пятницы, 21 мая, при условии одобрения этого обеими сторонами.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, вспыхнули 7 мая. В результате продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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