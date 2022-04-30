Эксперт рассказал о полезных функциях телефонов на базе Android

Фото: Pixabay

Некоторые смартфоны обладают небольшими, но полезными функциями, о которых их пользователи даже не подозревают, рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Одной из таких функций специалист назвал работу смартфонов на базе Android в безопасном режиме. Он полезен, если телефон «завис» или «поймал вирус». При загрузке девайса в этом режиме на нем автоматически отключаются все сторонние приложения, это позволяет «почистить» гаджет от ненужных и вредоносных программ, заявил эксперт.

Войти в такой режим можно выключив смартфон, а при включении подтвердить перезагрузку в безопасном режиме. Также Кашкин рассказал о хитростях, которые помогут быстро переключиться между приложениями, а также о комбинациях кодов, при помощи которых можно узнать много новой информации о своем устройстве.

Накануне эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества во вторник, 26 апреля, дали рекомендации владельцам смартфонов и иных гаджетов, которые в скором времени могут быть сняты с производства.