ТАСС: Водители нарушают ПДД почти в 10 раз чаще пешеходов

дорога / Фото: Анна Быкова

Водители автомобилей в минувшем году почти в десять раз чаще нарушали правила дорожного движения, нежели пешеходы. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции.

Так, если в прошлом году правоохранители выявили на дороге более 14,141 млн водителей-нарушителей, то количество пешеходов, которые не соблюдали установленные правила, составило не более 1,5 млн человек.

При этом лишь три процента из выявленных водителей находились в состоянии измененного сознания либо отказались проходить медицинское освидетельствование, пишет ТАСС.

По информации Госавтоинспекции, схожая ситуация была зафиксирована и годом ранее, когда представители ведомства выявили 14 миллионов водителей-нарушителей правил, а пешеходов, не соблюдавших правила, было около 1,6 млн человек.

В минувший вторник, 26 апреля, в Государственную думу представителями фракции ЛДПР был внесен проект постановления об объявлении амнистии для граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Амнистия, согласно документу, предусмотрена для водителей, которые управляли транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения.