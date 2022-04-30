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Спасшаяся с «Азовстали» семья рассказала о встречах с радикалами из «Азова»

Егор Провоторов

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Спасшаяся с «Азовстали» семья рассказала о встречах с радикалами из «Азова»
Мариуполь, ДНР. Жительница еще не до конца освобожденного от нацбатальонов Мариуполя с сыном в центре гуманитарной помощи. Там горожане могут получить свежий хлеб, воду, другое продовольствие, а также лекарства и теплые вещи / Фото: Администрация г. Донецка

Семейная пара с ребенком, которой удалось эвакуироваться по гуманитарному коридору с завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказала о своих встречах с радикалами из националистического полка «Азов».

По словам главы семейства Михаила Савина, на предприятии они укрывались и следили за оборудованием. Он рассказал, как его коллеги пытались выбраться в Запорожье 8 марта, однако их колонна была обстреляна.

Впервые на «Азовстали» радикалы появились 10 марта, приехав впятером на небольшом фургоне. По мнению жены Михаила, боевики разведывали территорию завода, оборудованную бункерами и подземными ходами.

Наталья Савина подчеркнула, что представители радикальной группировки в последние дни обосновались на предприятии и использовали мирное население в качестве прикрытия, запрещая им эвакуироваться, пишет газета «Известия».

Семья с маленьким ребенком сумела покинуть осажденный боевиками завод в минувшую пятницу, 29 апреля. О гуманитарном коридоре Савины узнали по радио. Они вышли с территории предприятия с белыми флагами и направились в сторону российских войск. Сейчас им ничего не угрожает.

Украина батальон «Азов» Эвакуация
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