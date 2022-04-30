Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дело на азербайджанского посла в Молдавии завели на Украине по доносу

Егор Провоторов
В мире
Дело на азербайджанского посла в Молдавии завели на Украине по доносу
Крым, Херсон

Донос о посещении российского Крыма азербайджанским послом в Молдавии Гудси Османовым, написанный в прошлом году руководителем «Национального совета тюрков-карапапаков Украины», стал поводом для заведения уголовного дела украинской прокуратурой.

После возвращения Крыма в состав РФ в марте 2014 года, Украина не ликвидировала работавшие в регионе органы своих силовых ведомств, а просто передислоцировала их в Херсон. Оттуда украинские силовики за государственный счет имитировали собственную деятельность уже в виртуальном правовом поле украинского Крыма.

Российские силовики получили в свое распоряжение архив «прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю», брошенный местными силовиками, бежавшими из Херсона с началом российской спецоперации на Украине. Часть документов из этого архива имеется в распоряжении РИА Новости.

В минувший четверг, 28 апреля, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение под контроль киевского режима освобожденного от украинских националистов региона невозможно.

Украина Крым Молдавия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте