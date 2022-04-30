Крым, Херсон

Донос о посещении российского Крыма азербайджанским послом в Молдавии Гудси Османовым, написанный в прошлом году руководителем «Национального совета тюрков-карапапаков Украины», стал поводом для заведения уголовного дела украинской прокуратурой.

После возвращения Крыма в состав РФ в марте 2014 года, Украина не ликвидировала работавшие в регионе органы своих силовых ведомств, а просто передислоцировала их в Херсон. Оттуда украинские силовики за государственный счет имитировали собственную деятельность уже в виртуальном правовом поле украинского Крыма.

Российские силовики получили в свое распоряжение архив «прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю», брошенный местными силовиками, бежавшими из Херсона с началом российской спецоперации на Украине. Часть документов из этого архива имеется в распоряжении РИА Новости.

В минувший четверг, 28 апреля, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение под контроль киевского режима освобожденного от украинских националистов региона невозможно.