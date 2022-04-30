Пожар произошел на ГРЭС-2 в Сахалинской области

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 утром в субботу, 30 апреля, произошел серьезный пожар. Причиной возгорания стало отключение турбогенератора, борьба с огнем в настоящий момент продолжается, сообщает пресс-служба ПАО «Сахалинэнерго».

Представители компании подчеркнули, что отключение турбогенератора не повлияло на снабжение потребителей электричеством, оно осуществляется в полном объеме. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, пишет РИА Новости.

Отмечается, что власти Сахалинской области оперативно отреагировали на инцидент. Глава региона Валерий Лимаренко на своем канале в Telegram написал, что отдал поручение министру энергетики области Михаилу Гузенко оперативно отправиться на место происшествия для оценки ситуации. Также губернатор поручил зампредседателя правительства области Олегу Попову проверить все энергоисточники.

В среду, 27 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка пожар произошел на складе боеприпасов.