В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Известно об этом стало в среду, 27 апреля, вскоре после того, как в Белгороде были слышны звуки взрывов.
— Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, — сказано в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Он добавил, что разрушений жилых построек и домов нет. Никто среди мирного населения не пострадал.
26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Украиной села Головчино. По словам главы региона, в результате обстрела были повреждены четыре здания, среди мирных жителей никто не пострадал.