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В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Юлия Курганова

Происшествия
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Известно об этом стало в среду, 27 апреля, вскоре после того, как в Белгороде были слышны звуки взрывов.

— Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, — сказано в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Он добавил, что разрушений жилых построек и домов нет. Никто среди мирного населения не пострадал.

26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Украиной села Головчино. По словам главы региона, в результате обстрела были повреждены четыре здания, среди мирных жителей никто не пострадал.

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