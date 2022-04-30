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Спасшуюся с «Азовстали» женщину заподозрили в сходстве с украинской снайпершей

Егор Провоторов
В мире
Спасшуюся с «Азовстали» женщину заподозрили в сходстве с украинской снайпершей
Военнослужащие Народной милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пользователи социальных сетей уличили спасшуюся с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вместе с супругом и дочерью женщину в схожести с известной украинской снайпершей Еленой Белозерской, которая является солдатом ВСУ.

Однако, несмотря на внешнее сходство с женщиной, которая еще в начале февраля в интервью западной прессе заявляла о готовности убивать людей в Донбассе, Наталья Савина оказалась простой жительницей Мариуполя.

Таким образом, распространившаяся в соцсетях информация о выбравшейся с «Азовстали» украинской снайперше, не получила подтверждения, пишет газета «Известия».

Наталья, во внешности которой заметили сходства с Белозерской, ранее на своих страницах в социальных сетях публиковала посты со словами поддержки в адрес России. Кроме того, Савина призывала помочь беженцам и состояла в профильных группах по этому вопросу.

Накануне семейство Савиных сумело выбраться с территории «Азовстали» благодаря гуманитарному коридору, организованному российской стороной. Они вышли с завода благодаря мужу Натальи, который 20 лет отработал на предприятии.

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