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15 тысяч евро: украинская певица Джамала планирует давать концерты в России

Полина Долганова
Общество
15 тысяч евро: украинская певица Джамала планирует давать концерты в России
Евровидение

Победительница песенного конкурса «Евровидение» 2016 года Джамала планирует продолжить концертную деятельность на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники».

По данным СМИ, певица с антироссийской позицией хочет давать концерты в РФ, однако стоимость одного выступления украинка подняла до 15 тысяч евро.

При этом официально въезд в Россию для артистки был закрыт. Как именно она планирует гастролировать по РФ — не уточняется.

До этого стало известно, что популярная в России украинская певица Светлана Лобода намерена приехать в РФ в июне несмотря на то, что находится в черном списке. Лобода осудила действия России на Украине и за это стала нежелательной персоной на территории РФ. По неподтвержденным данным, информация о концерте во Владивостоке появилась на концертных афишах и в Сети. Согласно им, певица должна выступить 22 июня.

20 апреля в Сети появился полный список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. Всего в перечне насчитывается 31 человек.

В список тех, кто до 2072 года не сможет посетить Россию, вошли телеведущие Дмитрий Комаров, Николай Серга и Андрей Бедняков, музыканты Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик и Святослав Вакарчук.

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