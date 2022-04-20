Светлане Лободе и Монатику запретили въезд в Россию на 50 лет

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В Сети появился полный список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Всего в перечне насчитывается 31 человек.

В список тех, кто до 2072 года не сможет посетить Россию, вошли телеведущие Дмитрий Комаров, Николай Серга и Андрей Бедняков, музыканты Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук и Андрей Данилко, передает газета «Известия».

До этого стало известно, что украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года. По данным СМИ, запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях. Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет.

Недавно российский предприниматель Курбан Омаров, являющийся бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной, выступил с критикой относительно участия известной отечественной актрисы Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении. В импровизационной телепередаче на одном из украинских телеканалов жена Михаила Шаца позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес России и жителей страны.