Фестиваль «Московская весна» начался в столице

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы / mos.ru

Фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая.

— Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В рамках фестиваля москвичи смогут написать письма ветеранам, посетить многочисленные концерты и исторические кружки, узнать на мастер-классах, как высаживать полевые цветы, украсить объемную подвесную композицию в экостиле, изучить новые танцы и песни, посетить мероприятия «Московского долголетия» и полакомиться блюдами праздничного фестивального меню, в котором будут представлены зеленый суп с креветками и ролл с крабовой закуской, рассказали на сайте мэра Москвы.

В период с 30 апреля по 10 мая работу в Москве продолжат более 50 музеев и выставочных залов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. При этом 2 и 9 мая не будут принимать посетителей Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный Дарвиновский музей, Государственный биологический музей имени Тимирязева и Музей Булгакова.