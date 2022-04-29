Более 50 музеев и выставочных залов продолжат работу в Москве в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В период с 30 апреля по 10 мая работу в Москве продолжат более 50 музеев и выставочных залов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

— Для посещения будет открыто более 50 учреждений. Горожане в любой день смогут посетить Музей космонавтики, Музей Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж», музей-усадьбу «Измайлово», Московский зоопарк, музей-заповедник «Коломенское», — говорится в сообщении.

При этом 2 и 9 мая не будут принимать посетителей Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный Дарвиновский музей, Государственный биологический музей имени Тимирязева и музей Булгакова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Музее Победы объявили об открытии новой художественной выставки, посвященной празднику 9 Мая. В выставочный проект под названием «Имена Победы» вошли более тридцати портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

Также стало известно, что с 30 апреля по 10 мая в Музее Победы будет проходить «Майский фестиваль правильного кино». Зрители смогут увидеть лучшие художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне.

В пятницу, 29 апреля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе проведут свыше 400 мероприятий в период с 30 апреля по 10 мая. По ее словам, они будут посвящены Дню весны и труда, а также Дню Победы.