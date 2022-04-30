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Пенсионерка лишилась почти 900 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка»

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пенсионерка лишилась почти 900 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Почти 900 тысяч рублей лишилась столичная пенсионерка, которая поверила телефонному мошеннику. Об этом в субботу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, утром в среду, 27 апреля, на телефон 76-летней москвички, проживающей на Каширском шоссе, поступил звонок. Собеседник представился сотрудниками банка. Он убедил пенсионерку под предлогом сохранения ее денежных средств перевести все сбережения на указанный им счет.

В результате доверчивая женщина потеряла 897 тысячи рублей.

Спустя несколько дней москвичка обратилась в полицию. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Об аналогичном случае стало известно накануне. На этот раз жертвой мошенника стала 85-летняя женщина. После звонка сотрудника банка она перевела все сбережения на якобы резервный счет. Ущерб москвички составил 473 тысячи рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Пенсионеры Уголовные дела Мошенничество
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