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Москвичка перевела псевдоброкерам более полумиллиона рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Москвичка перевела псевдоброкерам более полумиллиона рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

Жертвой мошенников стала столичная пенсионерка, которую обманули более чем на полмиллиона рублей. Об этом в субботу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая на Таллинской улице на северо-западе Москвы. Она рассказала, что неизвестные люди ввели ее в заблуждение и предложили поучаствовать в брокерских сделках. Доверившись аферистам, пенсионерка перевела им на счет свои сбережения — 563 тысячи рублей. Через время, поняв, что ее обманули, она решила написать заявление.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут. Предварительно установлено, что причиненный материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.

Полиция Уголовные дела Мошенничество
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