Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Красную горку, 1 мая

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Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Это народно-христианский праздник. В 2022 году он приходится на 1 мая. В этот день Православная церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем.

Запрещено в этот день неженатым и незамужним оставаться дома — счастье свое можно просидеть. Если парень или девушка останутся в этот праздник дома, а их вторая половинка отправится на гуляния, то пара расстанется. Если девушка придет на праздничные гуляния с мужчиной (желательно незнакомым), то в скором времени она найдет суженого.

Девушка, которая осталась без поцелуев в этот день, засидится в девках.

Бросить монетку в колодец в этот праздник — привлечь счастье в свою жизнь. При этом нужно загадать желание: оно с большой вероятностью скоро исполнится.

Жениться на Красную горку — примета счастливой семейной жизни.

Умыться с иконы в этот день — к богатству.

Вода, которой омывают иконы в этот праздник, обладает удивительной силой.

Если на Красную горку умыться дождем, то до старости сохранятся красота и молодость.

У кого на лице выступили веснушки к этому дню, тот будет весь год счастливым.

Кто в этот праздник молитвы читает, тот свою жизнь удлиняет.

Весь день ходить в красном наряде — к удаче и богатству.

Тем, кто мечтает обрести свою любовь, нужно носить целый день с собой свадебные ленты из наряда невесты.

Если одинокая девушка испечет в этот праздник свадебный каравай, то в следующем году она выйдет замуж.

На Красную горку нельзя грустить и плакать, иначе весь год будут преследовать неприятности.

Приметы погоды:

Кукушка кукует — наступают теплые деньки.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть теплым и пригожим.

Зацвела рябина — тепло будет стойкое.

Черемуха зацвела — жди похолодания.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Красную горку, 1 мая

Родились:

1924 год — Виктор Астафьев (умер в 2001-м), советский и российский писатель, Герой Социалистического Труда.

1949 год — Ядвига Поплавская, белорусская певица, участница первого состава ансамбля «Верасы», народная артистка Белоруссии.

1962 год — Елена Ханга, российская журналистка, теле- и радиоведущая.

Именины отмечают: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.