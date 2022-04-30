Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Красную горку, 1 мая
Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Это народно-христианский праздник. В 2022 году он приходится на 1 мая. В этот день Православная церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем.
Запрещено в этот день неженатым и незамужним оставаться дома — счастье свое можно просидеть. Если парень или девушка останутся в этот праздник дома, а их вторая половинка отправится на гуляния, то пара расстанется. Если девушка придет на праздничные гуляния с мужчиной (желательно незнакомым), то в скором времени она найдет суженого.
Девушка, которая осталась без поцелуев в этот день, засидится в девках.
Бросить монетку в колодец в этот праздник — привлечь счастье в свою жизнь. При этом нужно загадать желание: оно с большой вероятностью скоро исполнится.
Жениться на Красную горку — примета счастливой семейной жизни.
Умыться с иконы в этот день — к богатству.
Вода, которой омывают иконы в этот праздник, обладает удивительной силой.
Если на Красную горку умыться дождем, то до старости сохранятся красота и молодость.
У кого на лице выступили веснушки к этому дню, тот будет весь год счастливым.
Кто в этот праздник молитвы читает, тот свою жизнь удлиняет.
Весь день ходить в красном наряде — к удаче и богатству.
Тем, кто мечтает обрести свою любовь, нужно носить целый день с собой свадебные ленты из наряда невесты.
Если одинокая девушка испечет в этот праздник свадебный каравай, то в следующем году она выйдет замуж.
На Красную горку нельзя грустить и плакать, иначе весь год будут преследовать неприятности.
Приметы погоды:
Кукушка кукует — наступают теплые деньки.
Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть теплым и пригожим.
Зацвела рябина — тепло будет стойкое.
Черемуха зацвела — жди похолодания.
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Родились:
1924 год — Виктор Астафьев (умер в 2001-м), советский и российский писатель, Герой Социалистического Труда.
1949 год — Ядвига Поплавская, белорусская певица, участница первого состава ансамбля «Верасы», народная артистка Белоруссии.
1962 год — Елена Ханга, российская журналистка, теле- и радиоведущая.
Именины отмечают: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.