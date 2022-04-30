Выставка фотографий необычных мест для регистрации брака открылась в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выставка фотографий популярных выездных локаций для регистрации брака открылась на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах Москвы.

Экспозиция состоит из снимков молодоженов.

Жители столицы увидят на фотографиях тех, кто выбрал для бракосочетания одну из необычных площадок города, рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Всего на выставке представят свыше 20 локаций для заключения союза, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Более 15 тысяч пар поженились в Москве с начала 2022 года, что является рекордом последних семи лет. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Более 20 процентов торжественных церемоний прошли на выездных площадках города. Самой популярной локацией остается башня «Око» делового центра «Москва-Сити».

Накануне праздника Красная горка, 30 апреля, во всех ЗАГСах Москвы и на выездных площадках для пар бесплатно работали свадебные фотографы.