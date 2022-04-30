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ДТП со смертельным исходом произошло на Щелковском шоссе

Анастасия Колоскова
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло на Щелковском шоссе
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Россия, Москва, улица Бирюсинка Карта всех событий

В ночь на 30 апреля на перекрестке по Щелковскому шоссе столкнулись две иномарки, в результате чего пассажир одной из машин получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мерседес Бенц С 200». Двигаясь по улице Бирюсинка, он на большой скорости выехал на перекресток с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора. В результате его автомобиль врезался в машину марки «Мерседес Бенц Е 200», которая следовала по Щелковскому шоссе.

В результате аварии пассажир, который находился в автомобиле нарушителя, скончался на месте от полученных травм.

— Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Щелковском шоссе, — отметили в прокуратуре.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

29 апреля обвинительный приговор вынесли 33-летнему жителю Москвы Умалту Бесаеву, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте. Подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, а также хранении наркотиков.

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