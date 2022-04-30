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Сергей Собянин сообщил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»

Полина Долганова
Город
Сергей Собянин сообщил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Летний сезон проекта «Московское долголетие» начался в Москве. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Telegram.

По его словам, теперь москвичи старшего возраста смогут встречаться на свежем воздухе с друзьями и активно проводить время.

Мэр отметил, что с момента, когда проект вернулся в офлайн-формат, с конца марта, число участников занятий возросло в пять раз.

— Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни, — написал глава города.

Он добавил, что недавно в разных районах столицы также открылись 13 новых центров проекта.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. В рамках фестиваля москвичи смогут написать письма ветеранам, посетить многочисленные концерты и исторические кружки, узнать на мастер-классах, как высаживать полевые цветы, украсить объемную подвесную композицию в экостиле, изучить новые танцы и песни, посетить мероприятия «Московского долголетия» и полакомиться блюдами праздничного фестивального меню.

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