«Очень дорогая аренда»: Сергей Зверев признался, что потерял бизнес
Стилист Сергей Зверев из-за сложной экономической ситуации был вынужден закрыть свой бизнес. В настоящее время он живет на сбережения и занимается вопросами экологии.
— Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! — рассказал Зверев.
По его словам, аналогичные трудности испытывают в настоящее время и его коллеги. Стилист пока не видит перспективы собственного дела, так как многие его клиенты уехали за границу.
Звездный парикмахер в свои 58 лет не намерен пробовать себя в других специальностях.
— Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка! — заявил он.
Зверев отметил, что время от времени выступает на концертах и озабочен вопросами экологии, в частности, ситуацией на Байкале, где начались пожары.
— В ближайшее время планирую поехать на Байкал: буду контролировать ситуацию лично, — приводит слова стилиста издание «СтарХит».
Зверев также опроверг слухи о своем отъезде из России.