«Очень дорогая аренда»: Сергей Зверев признался, что потерял бизнес

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стилист Сергей Зверев из-за сложной экономической ситуации был вынужден закрыть свой бизнес. В настоящее время он живет на сбережения и занимается вопросами экологии.

— Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! — рассказал Зверев.

По его словам, аналогичные трудности испытывают в настоящее время и его коллеги. Стилист пока не видит перспективы собственного дела, так как многие его клиенты уехали за границу.

Звездный парикмахер в свои 58 лет не намерен пробовать себя в других специальностях.

— Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка! — заявил он.

Зверев отметил, что время от времени выступает на концертах и озабочен вопросами экологии, в частности, ситуацией на Байкале, где начались пожары.

— В ближайшее время планирую поехать на Байкал: буду контролировать ситуацию лично, — приводит слова стилиста издание «СтарХит».

Зверев также опроверг слухи о своем отъезде из России.