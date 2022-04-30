Диетолог назвала шесть эффективных напитков при сильном похмелье

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Диетолог Мария Бакутина рассказала, как эффективно бороться с сильным похмельем.

Так, специалист посоветовала шесть рецептов напитков, которые помогут на утро после застолья. Она отметила, что при похмелье необходимо пить не менее 2,5 литра жидкости.

Эффективно восстановиться человеку помогут минеральная негазированная вода, морс и крепкий черный чай. При головной боли, добавила она, поможет отвар овса — столовую ложку злака нужно добавить в литр воды.

Далее отвар следует кипятить около 30 минут, а потом оставить настаиваться в течение десяти часов. Такой отвар можно принимать по столовой ложке перед едой два-три раза в день, отметила специалист.

С выводом токсинов из организма помогут капустный рассол и медовый раствор. Восстановить пищеварительную систему позволят кефир или нежирный йогурт. Для восстановления желудочно-кишечного тракта следует употреблять куриный бульон или суп, передает слова Бакутиной «Газета.ру».

До этого шеф-бармен Даниил Файнберг рассказал, какие алкогольные напитки дают наименьшее похмелье. По его словам, похмелье зависит от многих вещей, в том числе от личного восприятия, наличия закуски и даже настроения при его употреблении.