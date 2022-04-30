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Мужчина в Чите взял в заложники своего трехлетнего сына

Александр Афонин
Происшествия
Мужчина в Чите взял в заложники своего трехлетнего сына
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Чите мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына и угрожает его застрелить. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

— Мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына в Чите. Он угрожает застрелить ребенка, — говорится в сообщении.

По данным канала, 35-летний директор автомойки Александр Д. приехал к бывшей жене Анастасии. В результате началась ссора, в ходе которой мужчина выгнал женщину в подъезд.

Видео: Telegram / Mash

После этого он заперся в квартире вместе с сыном и стал угрожать его убить. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они оцепили многоэтажку на Украинском бульваре.

Силовики проводят попытки переговоров с мужчиной, но тот хочет говорить лишь с бывшей женой и требует, чтобы та зашла в квартиру.

Правоохранительные органы, как уточняется, планируют взламывать дверь. Предприниматель, по данным издания, ранее был дважды судим.

По словам злоумышленника, он вооружен гладкоствольным ружьем. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», передает Mash.

В январе мужчина взял в заложники ребенка в городе Филадельфия. Он закрылся в доме и угрожал убить ребенка.

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