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«Динамо» уступило «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Александр Афонин
Спорт
«Динамо» уступило «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Фото: Telegram / ФК Динамо Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл «Уралу» из Екатеринбурга в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Урала» дубль сделал Эрик Бикфалви, еще один мяч забил Даниэль Мишкич. У хозяев отличились Арсен Захарян и Клинтон Н'Жи.

При этом на 84-й минуте арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил с поля защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. Однако после использования системы видеоассистента рефери отменил данные решения.

Бело-голубые расположились с 52 очками на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Они уступают шесть очков петербургскому «Зениту».

Следующую игру «Динамо» проведет 6 мая с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. «Урал», в свою очередь, примет дома 7 мая московский «Спартак».

20 апреля петербургский «Зенит» завершил борьбу за Кубок России по футболу. Он уступил в серии пенальти владикавказской «Алании» в матче 1/4 финала. Матч состоялся в Грозном. Основное время завершилось со счетом 2:2.

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