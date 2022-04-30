Диетолог объяснила, как выбрать свежее мясо для шашлыка

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Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко поделилась секретами выбора свежей вырезки мяса для шашлыка.

Так, по внешним признакам мяса можно определить, насколько долго оно лежало на прилавке. По ее словам, в торговых точках можно встретить лежалое, однако еще пригодное для употребления мясо. Такой продукт следует готовить сразу после покупки, не откладывая в холодильник.

— Оно будет немного увлажнено, липкое, потемневшее. Если кусок до этого был заморожен, то с поверхности разреза будет стекать мясной сок слегка мутноватый. Сама структура будет менее плотной и упругой, — пояснила специалист.

Она уточнила, что при надавливании пальцем на такое мясо след будет выравниваться значительно дольше, чем на свежем — примерно в одну минуту. Залежавшееся мясо можно также отличить по кисловатому или с оттенком затхлости запаху, а жир на нем будет серовато-матового цвета.

Эксперт добавила, что некоторые продавцы не гнушаются торговать откровенно испортившимися кусками. Кононенко предупредила, что такой продукт категорически нельзя жарить на огне и употреблять в пищу, определить его можно по сильно подсохшей корочке или сероватой слизи на поверхности.

Иногда продавцы, подчеркнула эксперт, отмывают такое мясо в специальных растворах, чтобы слизи не было видно. Среди характерных признаков плохого куска — дряблая структура, влажность, а также кислый или гнилой запах, передает слова Кононенко Пятый канал.

До этого медики НИИ питания РАМН рассказали, какие правила лучше соблюдать при готовке шашлыка, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для желудка.