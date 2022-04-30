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В Москве выставили на торги 25 нежилых помещений и три здания

Александр Афонин
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В Москве выставили на торги 25 нежилых помещений и три здания
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

На торги в Москве выставили 25 нежилых помещений и три здания в восьми округах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в субботу, 30 апреля.

— Город реализует на торгах разные виды имущества для ведения бизнеса — нежилые здания и помещения, земельные участки под капитальное и некапитальное строительство, а также права на ведение торговой деятельности в нестационарных объектах, — сказал глава ведомства.

Больше всего лотов представлено в ЦАО и ЮВАО, сами торги состоятся в конце мая. Десять предлагаемых помещений находятся в ЦАО, пять — в ЮВАО, еще четыре расположены в САО, два — в СВАО, по одному — в ВАО, СЗАО, ЮАО и ЮЗАО.

Их площадь, как уточняется, варьируется от 39 до 653 квадратных метров. Реализуемые на торгах три двухэтажных здания расположены в САО, СВАО и ВАО — их площадь составляет от 117 до 239 квадратных метров.

Все объекты расположены в районах с устоявшейся жилой и коммерческой застройкой и имеют свободное функциональное назначение, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля стало известно, что Москва выставила на продажу шесть участков под частные жилые дома. Они расположились в Северо-Западном административном округе и в Троицке.

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