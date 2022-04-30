Онколог рассказал, как уберечь себя от рака кожи

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Врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, как уберечься от рака кожи.

Так, данный вид онкологии — один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей, обнаружить который на ранних стадиях крайне сложно. По словам специалиста, излучаемый солнцем ультрафиолет является источником злокачественных новообразований кожи наподобие базалиомы и меланомы.

Ибрагимов отметил, что чем больше идет нагрузка ультрафиолета на кожу, тем сильнее возрастает мутационная нагрузка, которая может образоваться в пигментных клетках кожи. Данный фактор, предупредил он, приводит к риску развития меланомы.

Наиболее подвержены ультрафиолетовым лучам солнца люди с «диким» типом кожи, характеризующиеся светлым цветом и веснушками. Также в группе риска находятся жители скандинавских стран и России.

Из-за дефицита солнечного света россияне часто в отпуске проводят множество времени под прямыми лучами солнца. Тем самым они подвергаются риску развития рака кожи.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Кожа должна быть защищена, при этом нежелательно загорать в период с 10:00 до 15:00, передает слова Ибрагимова Пятый канал.

До этого дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «ВМ» рассказала о смертельном вреде весеннего солнца. По ее словам, использование солнцезащитного средства — одно из обязательных условий для здоровья кожи.