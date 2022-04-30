Столичные полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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Россия, Москва, Минусинская улица Карта всех событий

В Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы был задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, мужчина ночью проник в салон автомобиля, который был припаркован на Минусинской улице. Дверь машины была незаперта, а ключи от нее злоумышленник обнаружил в бардачке.

Покатавшись по ночному городу, он остановился около дома на Стартовой улице, где его заметили полицейские, патрулировавшие территорию. Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в отделение.

Установлено, что 47-летний москвич угнал автомобиль без цели хищения. Транспортное средство изъяли, в ближайшее время его вернут владельцу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, отмечается на сайте МВД.

27 апреля сообщалось, что у жителя столицы угнали автомобиль в день покупки в Пресненском районе города.