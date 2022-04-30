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Футбольный агент Мино Райола скончался на 55-м году жизни

Александр Афонин
Спорт
Футбольный агент Мино Райола скончался на 55-м году жизни
Фото: Ron Pichel / CC0

Итальянский футбольный агент Мино Райола скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщили представители семьи покойного в субботу, 30 апреля.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что скончался самый заботливый и самый невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа агента затронула жизнь многих людей, а сам он написал новую главу в современной истории футбола. Райола представлял интересы таких футболистов, как Златан Ибрагимович, Поль Погба и Эрлинг Холанд, передает Sports.ru.

В последнее время агент лежал в клинике «Сан-Раффаэле» в Милане. Врач Альберто Зангрилло сообщал, что Райола находится в тяжелом состоянии.

Райола родился в 1967 году в итальянском городе Ночера-Инферьоре. Затем, в 1968-м, он перебрался с родителями в нидерландский Харлем.

В начале 1990-х Райола начал работать футбольным агентом в компании Sports Promotions. Вскоре под его руководством осуществились переходы Вима Йонка и Денниса Бергкампа из «Аякса» в «Интер».

Затем он покинул компанию и стал самостоятельным агентом. Его первым крупным трансфером стал переход Павела Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио».

Райола был одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира. При этом в мае 2019 года Итальянская федерация футбола, а затем и ФИФА отстраняли его от футбольной деятельности на три месяца.

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