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МВД задержало мужчину, взявшего в заложники ребенка в Чите

Анастасия Колоскова
Происшествия
МВД задержало мужчину, взявшего в заложники ребенка в Чите
Фото: Telegram / РИА Новости

Правоохранители задержали в Чите мужчину, который удерживал в заложниках трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю в субботу, 30 апреля.

— Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ребенка, как уточняется, передали матери, ему ничего не угрожает. После этого силовики сняли оцепление на месте происшествия.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы», передает ТАСС.

30 апреля СМИ сообщили, что в Чите мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына и угрожает его застрелить. По данным канала, 35-летний директор автомойки Александр Д. приехал к бывшей жене Анастасии.

В результате началась ссора, в ходе которой мужчина выгнал женщину в подъезд. После этого он заперся в квартире вместе с сыном и стал угрожать его убить.

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