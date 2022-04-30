«Реал Мадрид» в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Фото: Twitter / Real Madrid CF

Футбольный клуб «Реал Мадрид» дома обыграл «Эспаньол» из Барселоны и за четыре тура до финиша стал чемпионом Испании.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми голами отличились Марко Асенсио, Карим Бензема, а Родриго Силва де Гоис сделал дубль.

У столичной команды в настоящее время на счету 81 очко, ее ближайший преследователь — «Севилья» с 64 баллами. Следом идут «Барселона» и «Атлетико», но их шансы догнать «Реал» крайне малы.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти стал чемпионом уже в пятой европейской топ-лиге. Он стал первым в истории, кому это удалось, — до этого специалист брал титулы с итальянским «Миланом» в 2004 году, в 2010-м — с английским «Челси», с французским «Пари Сен-Жермен» — в 2013-м, а также с немецкой «Баварией» — в 2017 году.

«Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 35-й раз. В прошлом сезоне на первом месте по итогам сезона расположился «Атлетико Мадрид».

21 апреля стало известно, что на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» назначен Эрик тен Хаг. Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года, он предполагает возможность продления при согласии сторон.

Тренер возглавит «красных дьяволов» по окончании текущего сезона. По словам футбольного директора клуба Джона Мертоу, тен Хаг — один из самых успешных и ярких тренеров, который отличается атакующим и привлекательным стилем футбола. Сам новый главный тренер уже заявил, что готов создать такую команду, которая сможет достичь заслуженного успеха.