Эрик тен Хаг стал главным тренером футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост главного тренера нидерландского специалиста Эрика тен Хага. Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 21 апреля.

Контракт с тен Хагом рассчитан до 2025 года, он предполагает возможность продления при согласии сторон. Тренер возглавит «красных дьяволов» по окончании текущего сезона.

По словам футбольного директора клуба Джона Мертоу, тен Хаг — один из самых успешных и ярких тренеров, который отличается атакующим и привлекательным стилем футбола. Сам новый главный тренер уже заявил, что готов создать такую команду, которая сможет достичь заслуженного успеха, передает НСН.

До этого стало известно, что Заур Хапов назначен главным тренером столичного футбольного клуба «Локомотив». Хапов с 2016 года тренировал вратарей главной команды «Локомотива». Новый главный тренер поблагодарил руководство клуба за доверие и пообещал приложить все усилия для того, чтобы игроки показали красивый футбол.

1 марта главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер.