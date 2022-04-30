FT: Богатые россияне пытаются обменять жилье в Лондоне на недвижимость в Дубае

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Богатые россияне пытаются обменять роскошную недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщило издание Financial Times.

Это, как уточняется, связано с попытками обойти финансовые ограничения, введенные из-за операции на Украине. По данным газеты, в списках недвижимости дубайских риелторов появились особняк в Лондоне стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов и квартира с тремя спальнями за восемь миллионов фунтов стерлингов.

При этом россияне хотят обменять недвижимость, избежав банковских переводов и финансовых проверок. Отмечается, что они предлагают большие скидки на объекты в Великобритании.

Эксперты сомневаются, что жители ОАЭ пойдут на подобные сделки. По их словам, в Лондоне нужно предоставлять слишком много документов.

Однако другие эксперты считают, что если российский собственник не находится под санкциями, то осуществление подобных сделок вполне реально, передает РБК.

18 апреля стало известно, что россияне начали активно открывать банковские счета в Казахстане и других странах СНГ. Это связано с тем, что банках этих стран нет санкций на банковскую систему.