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Россияне начали активно открывать банковские счета в Казахстане и других странах СНГ

Рафаэль Залян

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Россияне начали активно открывать банковские счета в Казахстане и других странах СНГ
Фото: pixabay.com

Граждане Российской Федерации начали активно открывать счета в банках Казахстана и других странах СНГ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

Он уточнил, что российские банковские карты работают в Казахстане и Белоруссии.

— Кстати, многие россияне активно открывают счета в Казахстане и других странах СНГ, где нет санкций на банковскую систему. Так, около 200 счетов было открыто за последние три недели российскими гражданами. Думаю, что такая практика в перспективе станет привычной, пока мы все массово не перейдем на карты с китайской платежной системой, — рассказал Юденков.

Также он рассказал, почему россиянам не нужна наличная валюта.

Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин высказал мнение, что Россия может подключиться к международной системе расчетов CIPS, принадлежащей Китаю, однако расплачиваться с ее помощью будет сложнее. При этом теоретическое отключение РФ от SWIFT только усложнит расчеты, но не заблокирует их возможность.

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